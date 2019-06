Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır lokanta işletmeciliği yapan Vahap ve Emin Güner kardeşler, Avrupa standartlarında yemek fabrikası kurdu.

1071 Kümbet Cami karşısında hizmete açılan yemek fabrikası, her türlü ekip ve ekipmanıyla bölgenin lider yemek firması olmaya aday oldu. Malazgirt ilçesinde açılan yemek fabrikasının aynı anda 3 bin kişiye yemek verecek kapasitede olduğunu belirten fabrika yetkilisi aşçıbaşı Vahap Güner, "Fabrikamız, her türlü ekip ve ekipmanıyla bölgenin lider yemek firması olmaya adaydır. Tecrübeli çalışan personelimizle Malazgirt ve çevresine araçlarımız sayesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yemek hizmeti ve dağıtımı yapmaktayız. Yapılan bütün yemekler gıda mühendisimizin kontrolleri altında yapılmaktadır. Bir marka olma yolunda; temizlik ve kaliteden ödün vermeden sektörümüzde giderek artan üretimimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Fabrikamız günün her saatinde ilçedeki iş yerlerinin yanı sıra toplu hazır yemeklerimiz, tabldot, düğün, taziye, sünnet, şantiye yemeklerini karşılayacak konuma sahiptir. Yemek fabrikamız tamamıyla bir aile şirketidir. Beş kardeşiz, beşimizde usta aşçıyız. Yıllardır ilçede Kardeşler Et Lokantası ile ilçe halkına en iyi hizmeti veriyoruz. Gelen yoğun talep üzerine Kardeşler Et Lokantası olarak bu yemek fabrikasını açtık. Çok şükür işlerimiz iyi" dedi.