0553 313 94 23

Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır lokanta işletmeciliği yapan Vahap ve Emin Güner kardeşler, Avrupa standartlarında yemek fabrikası kurdu.

07 Haziran 2019 Cuma 15:08
Malazgirt ilçesinde yemek fabrikası açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yıllardır lokanta işletmeciliği yapan Vahap ve Emin Güner kardeşler, Avrupa standartlarında yemek fabrikası kurdu.


1071 Kümbet Cami karşısında hizmete açılan yemek fabrikası, her türlü ekip ve ekipmanıyla bölgenin lider yemek firması olmaya aday oldu. Malazgirt ilçesinde açılan yemek fabrikasının aynı anda 3 bin kişiye yemek verecek kapasitede olduğunu belirten fabrika yetkilisi aşçıbaşı Vahap Güner, "Fabrikamız, her türlü ekip ve ekipmanıyla bölgenin lider yemek firması olmaya adaydır. Tecrübeli çalışan personelimizle Malazgirt ve çevresine araçlarımız sayesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yemek hizmeti ve dağıtımı yapmaktayız. Yapılan bütün yemekler gıda mühendisimizin kontrolleri altında yapılmaktadır. Bir marka olma yolunda; temizlik ve kaliteden ödün vermeden sektörümüzde giderek artan üretimimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Fabrikamız günün her saatinde ilçedeki iş yerlerinin yanı sıra toplu hazır yemeklerimiz, tabldot, düğün, taziye, sünnet, şantiye yemeklerini karşılayacak konuma sahiptir. Yemek fabrikamız tamamıyla bir aile şirketidir. Beş kardeşiz, beşimizde usta aşçıyız. Yıllardır ilçede Kardeşler Et Lokantası ile ilçe halkına en iyi hizmeti veriyoruz. Gelen yoğun talep üzerine Kardeşler Et Lokantası olarak bu yemek fabrikasını açtık. Çok şükür işlerimiz iyi" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek?
    1. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    2. Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam..
    3. Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş..
    4. Almanya Dışişleri Bakanı’ndan kritik..
    5. Cinayet hükümlüsü otelde tatil..
    6. Mensah’ın Bonservis Bedeli
    7. Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3..
    8. Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil..
    9. Mutfak masasında bulduğu toz elini..
    10. Salih Uçan, Empoli’ye veda etti
    11. Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı!
    12. Bursa'da silahla yaralama ve iş yeri..
    13. Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
    14. Verimli böğürtlen hasadına kutlama
    15. Kendini kovalayan araç önünde aniden..
    16. Bebek katili Apo'dan dikkat çeken..
    17. Onursuz ibneler rahat durmuyor!! Bu..
    18. Vatandaşlar kamyonetin çarptığı yaşlı..
    19. Bakan Albayrak'ın sözleri üzerine..
    20. Kocaeli'deki yangın
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı