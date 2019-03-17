Malaya kaplanlarını korumak için özel tim kuruldu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da nesli yok olma tehlikesi altındaki Malaya kaplanlarını korumak için 2 bin kişilik özel tim oluşturuldu.

Su, Kara ve Doğal Kaynaklar Bakanı Xavier Jayakumar, yaptığı açıklamada, Malaya kaplanlarını kaçak avlayanlara karşı hükümetin harekete geçtiğini ve kaçak avcıları durdurmak üzere özel bir tim kurulduğunu bildirdi.

Doğal Yaşamı Koruma, Doğal Parklar ve Ormancılık Birimleri, Malezya Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatından 2 bin kişinin özel timde görev yapacağını belirten Xavier, tim üyelerinin Malaya kaplanlarının yaşadığı orman ve bölgelerde devriye gezeceğini ifade etti.

Xavier, son yıllarda kaçak av teşebbüslerinin gittikçe arttığının altını çizerek 2013'ten bu yana kaçak avcılara yönelik yaklaşık bin operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 3 bin 500 kaplan tuzağının yok edildiğini kaydetti.

Dünyada sadece Malezya'da yaşayan ve sayıları 300'ün altına düşen Malaya kaplanları, İngiltere merkezli Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi (IUCN) tarafından 2015'te "kritik tehlikedekiler" listesine alınmıştı.



