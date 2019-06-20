Malavi'de protestolar sürüyor

LILONGWE (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Malavi'de geçen ayki devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik üç büyük kentte devam eden gösterilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.



Ülkede geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etmek için bir araya gelen binlerce kişi başkent Blantyre, Lilongwe ve Mzuzu kentlerinde protesto gösterileri düzenledi.



"Adalet istiyoruz", "Uyan" ve "Yeter Artık" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Devlet Başkanı Peter Mutharika'nın seçim kampanya afişlerini yırtarken, Mutharika'nın ve Malavi Seçim Komisyonu Başkanı Jane Ansah'ın istifalarını istedi.



Muhalefet Başkan Adayı eski papaz Lazarus Chakwera ise yaptığı açıklamada, "Malavi halkının seçim adaleti talep etme hakkı var. 21 Mayıs'ta yapılan seçim hile karıştı." dedi.

Chakwera, seçim sonuçları iptal edilene dek protestolarını sürdüreceklerini kaydetti.



Ulusal Polis Sözcüsü James Kadadzera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestoların şiddete dönüşmemesi için göz yaşartıcı gazla müdahale ettiklerini belirtti.

Kadadzera, "Protestoların, barışçıl olduklarından, özel ve kamu mülklerine zarar vermediklerinden emin olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede 21 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminde Demokratik İlerici Parti (DPP) Başkanı Mutharika'nın, oyların yüzde 38,57'sini alarak yeniden başkan seçildiği ilan edilmişti.











