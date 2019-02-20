Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı değerlendirme toplantısı Büyükşehir Başkanı Hacı Uğur Polat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’ya 5 yılda 415.5 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıldığı belirtildi.

Basın mensuplarına yapılan sunumda, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmaların geniş bir değerlendirmesini yaptı. 12 bin 424 kilometrekare alanda 797 bin 36 nüfusa, 773 personel ile birlikte hizmet verdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Tasarruf tedbirleri alarak, 2017 yılında toplam 410 araç ile hizmet verirken 2018 yılında toplamda araç sayımızı 347’ye düşürdük.Malatya’da tek olan, 24 bin 100 metrekare alana sahip Hangarımızda 2 bin 78 kalem malzeme ile yaklaşık 12 bin km hattımızın izlenilmesine, bakım ve onarımına 7/24 hizmet veriyoruz. Bilgi işlem altyapısı sayesinde sahadaki çalışmalarımızın tamamını online olarak takip ediyoruz” dedi.

2018 yılında abone sayısının 313 bin 118’ e ulaştığını belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “2019 yılına girerken, mesken konut su tüketiminde 1 ton suyun toplam bedeli 3.09 TL’dir. 30 büyükşehir içinde suyu en ucuz veren 5. büyükşehir olma özelliğimizi devam ettiriyoruz.4 yılda toplam 138 bin 387 Adet, 2018 yılında ise toplam 27 bin 242 adet 10 yılını doldurmuş sayaçları ücretsiz değiştirdik. Böylece 5 yılda toplam 165 bin 629 adet su sayacını ücretsiz olarak değiştirmiş olduk. 10 yılını doldurmuş su sayaçlarını ücretsiz değiştirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mumcu, “2018 yılında 417.2 kilometre uzunluğunda içmesuyu şebeke yenileme ve ilave hat çalışmamızı tamamladık. Ayrıca 2018 yılında 13 adet izole alan belirleyip, şebeke yönetiminde ölçülebilir, kontrol edilebilir 13 alt bölge oluşturduk. Bu alt bölgelerde 17 adet debi odası ile izole bölgelerimizi online takip ediyoruz. 5 Yılda ise toplam 49 adet izole bölge oluşturarak, suyun daha verimli kullanılmasını sağladık. 22 adet DMA altyapısını tamamen yeniledik. 27 adet bölgeyi ise, mevcut şebeke ömrünü uzatıcı, vana ve tapalama suretiyle, bir veya iki noktadan su girişlerinin verildiği, kendi içinde bin ile 3 bin abone bağlantısına hizmet veren ölçülebilir izole alt bölgeler oluşturduk. 2018 yılında şebeke dinleme faaliyetleri kapsamında 421 bin 735 metre şebeke hattı taranarak saniyede 71 bin 17 litre su sisteme kazandırıldık.5 yılda şebeke vana montaj demontaj çalışmalarımız toplam 11 bin 28 adet vana montaj ve yükseltme çalışmaları gerçekleştirdik. Böylelikle bölgesel veya mahalle bazlı su kesintisi yerine sokak bazlı su kesintisi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mumcu, “Şu an ki su kaynaklarımız Malatya’nın su ihtiyacını karşılayacak derecede fakat MASKİ Genel Müdürlüğü olarak olumsuz bir duruma karşı ‘Acil Su Eylem Planı’ hazırladık. Bu kapsamda 2018 yılında, jeolojik etüt projesi yaparak 30 sondaj ve 30 terfi merkezi çalışmaları sonucunda 430 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kadar saniyede 750 litre su temin ettik. 11.6 milyon TL maliyetinde 5.4 kilometre uzunluğunda toparlayıcı kollektör hattı inşa ederek bağlantı çalışmalarını gerçekleştirerek ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere hazır hale getirdik” dedi.