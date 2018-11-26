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Malatyaspor'dan açıklama: Kötü oynamadık

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da, sportif direktör Ali Ravcı maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:42
Malatyaspor'dan açıklama: Kötü oynamadık

Süper Lig’in 13. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-0 yenilen E.Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmazken, maçı değerlendiren sportif direktör Ali Ravcı, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Kasımpaşa maçına kadar gol yemeden 3’te 3 yaparak geldiklerini kaydeden Ravcı, “Kasımpaşa karşısında ne yazık ki maça iyi başlayamadık. İlk dakikalarda talihsiz bir penaltı pozisyonu ve geriye düşmemiz bütün planlarımızı bozdu. Sonrasında toparlandık, pozisyonlar da bulduk ama değerlendirmedik. Bana göre 3-0 mağlup olmamıza rağmen kötü oynamadık. 2-0 olduktan sonra bile atacağımız bir golle maça ortak olabilirdik. Bazı oyuncularımız performans olarak beklentilerimizin altında kaldı. Bazı oyuncularımız yenilgiyi kabul etmeyip, elinden geleni yaptı. Elbette ki rakibin kalitesini de görmez gelemeyiz. Sonuçta iyi bir takım karşı oynadık” dedi.

“Takımızdaki sakatlıkların Akhisar maçına kadar düzeleceğini öngörüyoruz”

Ravcı, aldıkları yenilgiye rağmen ligde 5. Sırada bulunduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:
“Kazanmamız halinde bize avantajla sağlayacak bir müsabakayı kaybettik ama buna rağmen hala 5. Sırayız. Önümüzde süreç bu kayıpları telafi edebileceğimiz bir süreç. Bu anlamda bir an önce bu maçı unutup önümüzdeki Akhisar’a maçına motive olmalıyız. Takımızdaki sakatlıkların da Akhisar maçına kadar düzeleceğini öngörüyoruz.”

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:42
  1. Malatyaspor
  2. Kasımpaşa

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