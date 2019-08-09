Yeni Malatyaspor turu evine bıraktı! Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Partizan'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile temsilcimiz Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Belgrad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi taraf 3-1 kazandı. Partizan'ın gollerini 4. dakikada Sadiq Umar, 67. dakikada Takuma Asano ve 90. dakikada penaltıdan Seydouba Soumah atarken Yeni Malatyaspor'un sayısını 83. dakikada Issam Chebake kaydetti. Deplasmanda tek gol bulabilen Yeni Malatyaspor, 15 Ağustos'ta Malatya'da oynanacak rövanş maçında 2-0 galip gelmesi halinde turu geçebilecek.

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