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Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Malatya sonucu ne oldu?

Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. 9. Haftayı lider tamamlayan Galatasaray, Malatyaspor karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray. Peki Galatasaray’ın puan durumu nedir? Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Süper Lig 10. Hafta puanları…

28 Ekim 2018 Pazar 20:32
Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray Malatya sonucu ne oldu?

Süper Lig’in 10. Haftasında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. 9. Haftayı lider tamamlayan Galatasaray, Malatyaspor karşılaşmasından yenilgiyle ayrıldı. Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray. Peki Galatasaray’ın puan durumu nedir? Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Süper Lig 10. Hafta puanları…

Maçın 5. dakikasında Pereira'nın sağ kanattan kale alanı önüne çıkardığı topa Boutaib vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti. 18. dakikada Donk'un orta sahadan ceza sahası önüne kadar getirip vurduğu sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağından az farkla kornere çıktı. 31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında, kale sahası üzerinde topla buluşan Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Boutaib'in pasıyla ceza yayında topu alan Donald'ın ceza alanına girdiği andaki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0. 45+3. dakikada Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Malatyaspor-Galatasaray maçında ikinci yarı

46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner atışında Murat Akça ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera güçlükle çeldi, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. 53. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk topla buluştu. Bu futbolcunun pasını attığı Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti. 57. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Adem'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı. 63. dakikada Boutaib'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Adem'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-0. 68. dakikada Ömer'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Donk topu kafayla kale önüne doğru gönderdi. Muğdat'ın müsait durumda kafa vuruşunda kale direğinden dönen meşin yuvarlağı savunmada Boutaib uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi. 73. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muğdat, meşin yuvarlağı Sinan'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Farnolle'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 20:32
  1. Malatyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
  2. Galatasaray Malatya sonucu ne oldu?

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