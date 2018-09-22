Evkur Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç kaçbitti? Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maç sonucu

Yeni Malatyaspor Stadında saat 13:30’da oynanan Malatyaspor- Çaykur Rizespor maçının skoru merak ediliyor. Mustafa Öğretmenoğlu’nun yönettiği maç beIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlandı. Peki Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maç sonucu ne oldu? Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor karşılaşması bugün oynandı. Yeni Malatyaspor Stadında oynanan karşılaşma iki haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor'un Çayku’ Rizespor karşısında bu kez yüzü güldü. Yeni Malatyaspor 43. Dakikada Danijel Aleksic’in attığı golle 1-0 öne geçti. Maç sonucuna göre, Rizespor 3 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise 10 puana yükseldi.

57. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun yerine Khalid Boutaib'i oyuna dahil oldu. 61. dakikada Çaykur Rizespor yarı alanının ilk metrelerinde sağ kanatta Danijel Aleksic'e sert müdahalede bulunan Matic Fink, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. 63. dakikada Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın'ın yerine Mehmet Uslu oyuna dahil oldu. 78. dakikada Fernando Boldrin'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan yerden çektiği şut kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor'un ilk 11'leri

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Erkan, M. Yıldırım, Donald, Guilherme, Aleksic, Adem, Eren.

Ç. Rizespor'un 11'i: Gökhan, Robin, Jach, Boldrin, Brabec, Saadane, Samudio, Fink, Umar, Orhan, Vedat.