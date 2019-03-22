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Malatya’nın "yüz akı" olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yüzakı Caddesini Malatya’ya yakışır bir hale getiriyor.

22 Mart 2019 Cuma 18:06
Malatya’nın "yüz akı" olacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yüzakı Caddesini Malatya’ya yakışır bir hale getiriyor.


Havaların ısınmasıyla birlikte saha çalışmalarına yoğunluk veren Büyükşehir Belediyesi 3.3 kilometre uzunluğundaki Yüzakı Caddesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 50 metre genişliğindeki caddeyi etaplar halinde yapan Büyükşehir Belediyesi 1.1 kilometrelik bölümde kaldırım, yol, aydınlatma, bisiklet yolları, ağaçlandırma, peyzaj ve orta refüj çalışmaları yapıyor. Yüzakını, Mıhlıdut Caddesine bağlayan noktada kavşak düzenlemeleri yapılıyor. Cadde üzerinde kapalı menfez çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi, 2.2 kilometrelik bölümde ise yol altyapı çalışmaları yapıyor.


Kavşak ve menfez yapılıyor


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta Yüzakı’ndaki çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Çalışanlara tatlı ikram eden Başkan Polat, Yüzakı Caddesinin çok kısa bir zaman sonra Malatya’ya hizmet verecek hale geleceğini söyledi.


Yüzakı Caddesinin, bölgenin sağlıklı imarlaşmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Başkan Polat, “Yüzakı Caddemiz Maşti’yi Tecde bağlıyor. Çevre yolunun batı trafiğini rahatlatıyor. Fahri Kayahan Bulvarını, Mıhlıdut kavşağıyla Yüzakı Caddemize bağlıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar kent içi trafiğini rahatlatacak. Güney Kuşak yolununda bağlantı yollarından biri olan Yüzakı Caddemizi batıda Çiftlik Caddemizle birleştirme planlamalarımızı yaptık. İlerleyen zamanlarda bunuda yapacağız. 1.1 kilometrelik bölümde düzenleme çalışmalarımızın büyük bölümü tamamlandı. İnce işler dediğimiz çalışmalar kaldı. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:06
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