Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Çınar kazandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çınar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Çınar 83 bin 347, CHP adayı Erkan Özgür 27 bin 121, İYİ Parti adayı Cem Parlak 8 bin 394 oy aldı.

-Çınar'ın öz geçmişi-

1977 yılında Malatya'da doğan Çınar, ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Mehmet Çınar, Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi, 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Çınar, İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam ediyor.

Çınar, 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu, 2009 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. Malatya Belediyesi Daimi Encümen ve İmar Komisyonluğu üyeliği görevinde bulunan Çınar, 2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı, 2014 yerel seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Çınar, evli ve dört çocuk babasıdır.