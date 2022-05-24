'Malatya'nın tarım alanlarını imara açmayın!'

Malatya halkı adına Malatya’nın tüm ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum: Ve özellikle de Malatya Çevre yolu altında Battalgazi Belediyesi yetki alanı içinde bulunan bölge, bilindiği üzere Malatya’mızın en önemli tarım alanlarından biridir.

Son üç yıldır zaman zaman bölge halkı tarafından tarım alanlarının bölündüğünü ve gereksiz şekilde imara açıldığı söylemleri halkımız arasında uzun süredir tartışılmaktadır. Çünkü her yıl çeşitli nedenlerden dolayı nüfusu bir milyona doğru yükselen Malatya’mızın beton yığınlarına dönüşmesi elbette ki kabul edilecek bir durum değildir..

Malumunuz: Malatya şehrimiz 30 yıl önce işsizlik ve geçim sıkıntısından dolayı büyük kentlere göç verirken, fakat son 30 yıldır ise Güneydoğu terör olayları nedeni ile ve ayrıca bölgedeki diğer illerde ki bazı vatandaşlarımızın geçim sıkıntılarından dolayı, Malatya ilimiz son 30 yıldır yukarıda belirttiğimiz bazı nedenlerden dolayı yoğun bir göç almaktadır.

Tabii ki bu göçler ister istemez kira sorunu ve konut sıkıntılarını da beraberinde getirmektedir. İşte bu bazı olumsuz nedenlerden dolayı iştahı kabaran bazı inşaat firmaları da bunu bir fırsata çevirmek için, Malatya’nın bazı tarım alanlarının imara açılması için belediyeleri sık sık rahatsız etmektedirler.

Durum böyle olunca da, ister istemez tarım alanlarında betonlaşmaya doğru bir fırsat doğmuş oluyor.

Son olarak üç dört yıl evvel, eşimle beraber şöyle bir Beydağı’nın yükseklerine çıkıp, gazeteci gözü ile şöylebir Malatya ovasını seyir etmek istedim.

Gördüğüm manzara; gerçekten beni çok ama çok üzmüştü. Çünkü Malatya ovasının artık yavaş yavaş beton yığınlarına doğru bir sürece girdiğine şahit oldum.

İmar mevzuatı hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadığım için, işin teknik boyutları ile ilgili kimseyi zan altında bırakacak bir açıklamada bulunmak istemiyorum.

Çünkü son 20 yıldır Ak Parti iktidarlarının bütün Türkiye’de olduğu gibi, Malatya’mızdan da çok başarılı ve önemli hizmetlere imza attıklarını Malatya halkımız çok iyi biliyor ve her gün bu hizmetleri izliyorlar. Bu durum asla inkâr edilemez.

Evet, yazımızın başında söylediğimiz gibi; Malatya’mızın (Beton yığınlarına dönüşmemesi ve tarım alanlarının yok olmaması için) tüm ilçe belediyelerimiz ve Malatya halkımız betonlaşmış bir Malatya için değil, (YEMYEŞİL BİR MALATYA ÖZLEMİ VE ÇABASI İÇİNDE OLMALIDIRLAR.)

Değerli okurlarım: bugünkü bu yazımızdaki asıl amacımız bağcıyı dövmek değil, Malatya’mızın çok ama çok önemli bir sorununu siz değerli okurlarımızın ve Malatya’mızın değerli yetkili birimlerinin bilgilerine gündemine sunmaktır asıl amacımız…

Çünkü biz Malatyalılar olarak betonlaşmış bir Malatya için değil, (YEMYEŞİL BİR MALATYA) için tüm resmi kurum kuruluşlarımız ve Malatya halkı olarak, gereken tüm plan, proje ve çalışmalarımızı mutlaka ama mutlaka yeniden (Yeşil Bir Malatya) için gözden geçirmeliyiz! Saygılarımla…