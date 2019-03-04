0553 313 94 23

Malatya’nın geçmişine yolculuk

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından Malatya’nın geleneklerini, kültürünü anlatmak ve yaşatmak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek “Bir Zamanlar Malatya” programı başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:12
Malatya’nın geçmişine yolculuk

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından Malatya’nın geleneklerini, kültürünü anlatmak ve yaşatmak için her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek “Bir Zamanlar Malatya” programı başladı.


Bu kapsamda Malatya’nın sosyo-kültürel hayatta önemli bir yeri olan Naci Şavata ile söyleşi programı düzenlendi. Sanat Merkezi Konferans Salonunda gençlerle yapılan söyleşi programında Malatya’nın gelenekleri konuşuldu.


Programda ev sahibi olarak konuşma yapan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Geleneğini, köklerini bilemeyen toplumlar geleceğe bir şey bırakamazlar. Bu topraklarda binlerce yıldır çeşitli kültürler var olmuştur.Malatya’nın 7000 yıllık bir geçmişi var. Bugün son nesil biziz. Bizden önceki insanların yaşayışlarını, geleneklerini, göreneklerini bilirsek bir sonraki nesle taşımış oluruz” ifadelerini kullandı.


Küresel dünyanın insanlara tek düze bir yaşam sunduğunu söyleyen Çobanoğlu, dünya üzerindeki ülkelerin, şehirlerin kendi öz kültürleriyle farklılıklarını öne çıkaracağını ifade etti.


Kent Konseyi Proje Koordinatörü Hatice Albayrak’ın moderatörlüğünde devam eden programda Malatya’nın gelenekleri, çocukların oynadığı oyunları, bayramları ve yemek kültürü hakkında Naci Şavata’ya çeşitli sorular yöneltildi.


Naci Şavata, “Küçüklüğümde çelik çomak, mendil kapmaca, develemece gibi oyunlar oynardık. O zamanlarda ki en büyük lüksümüz sinemaya gitmek olurdu” dedi.


Bayramın ilk günü aile büyüklerinin ziyaret edildiğini söyleyen Şavata, cenazelerimizde ise mahalle sakinleri taziyeye gelenlerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılar, taziye evine yardımcı olurlardı. Kurban Bayramında kurban kesemeyen mahalle sakinleri belliydi ve onlara kurban eti pay edilirdi” şeklinde konuştu.


Malatya yemeklerinin geniş bir kültüre sahip olduğuna değinen Şavata, çocukluğunda ve misafirliklerde yapılan yemeklerin sofralara zenginlik kattığını ifade etti.


Gençlere nasihatte bulunan Şavata, “Varlık da sevinmeyin, yokluk da üzülmeyin, strese düşmeyin. Çünkü dünya gelip geçer. Affetmeyi bilin, sevgiyi güçlendirin, iyilikten vazgeçmeyin. Bir insanın her şeyi değiştireceğini unutmayın” diye konuştu.


Program sonunda gençlerden gelen soruları cevaplayan Şavata’ya ebru sanatından yapılmış tablo hediye edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:12
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, Hollandalı diplomatları kovdu
    1. İran, Hollandalı diplomatları kovdu
    2. Hilmi Güler: “Ordu’nun potansiyelini..
    3. Antalya'da korkutan görüntü! Paniğe..
    4. Başkan Kale’ye plaketli hizmet..
    5. Ekrem İmamoğlu’ndan ‘İstiklal Caddesi’..
    6. Özalp ilçesinde ‘Kök Hücre ve Kan..
    7. Ahmet Aras; “Bodrum’u kültür ve..
    8. Mehmet Özsilek BB Erzurumspor'dan..
    9. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    10. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    11. İş dünyası ’İstihdam Seferberliği’nden..
    12. Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu..
    14. Bafra’da kenevir ekimi bilgilendirme..
    15. "Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü..
    16. Başkan Çınar belediye personelleriyle..
    17. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir..
    18. Hız tutkunu gencin feci sonu!
    19. Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları..
    20. "Uluslararası Avrasya Kitap..
    21. Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son..
    22. Akşener ve Uysal Mersin’de
    23. Marmara ve Avşa okullarında deprem ve..
    24. Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek
    25. Kadınhanı Şehir Konağı Bakan Kurum’un..
    26. Çin, gözaltındaki 2 Kanada vatandaşını..
    27. Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot..
    28. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    29. Ülkede bilanço giderek ağırlaşıyor! 2..
    30. Cide’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk