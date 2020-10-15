Malatya’nın Beydağı bölgesi kentsel dönüşüm projesiyle yenileniyor

Milletvekili Çalık yaptığı açıklamada, Malatya’da yaklaşık 220 hektarlık alan üzerine kurulu olan ve dört etaptan oluşan Beydağı Kentsel Dönüşüm projesiyle bölgenin çehresinin değişeceğini ve daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

Projenin ilk iki etabının tamamlandığını belirten Çalık, bu kapsamda 4 bin 195 adet konut ile birlikte eğitim ve sağlık tesisi, sosyal tesis ve 2 adet caminin bölge halkının hizmetine sunulduğunu kaydetti.

2022 yılında tamamlanmış olacak

Milletvekili Çalık, Beydağı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde üçüncü etap birinci bölge kapsamında Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) 886 adet konut ve 38 işyerinin ihalesini sonuçlandırdığını ve 186 milyon lira bedelle ihaleyi kazanan yüklenici firmanın şantiye kurma çalışmalarına başladığını, 200 dekarlık proje alanında yatay mimari esas alınarak yapılacak işyeri ve konutların 2022 yılında tamamlanmış olacağını söyledi.

Çalık, projenin üçüncü etap birinci bölge uygulamasıyla içerisinde 4 binden fazla vatandaşın yaşayacağı konutların inşa edileceğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a teşekkür etti.