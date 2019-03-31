Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Osman Güder kazandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Güder kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Güder 87 bin 692, İYİ Parti adayı Ali Ekinci 27 bin 996, Saadet Partisi adayı Mustafa Sertkaya 3 bin 540 oy aldı. - Güder'in öz geçmişi - 1970 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu. İlköğretimi Yaka Köyü İlkokulu'nda tamamlayan Güder, 1986 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1987'de Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanan Güder, 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı. Güder, evli ve 5 çocuk babasıdır.

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