Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
IHAAW090149-GEN/21-03-2019- Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.
21 Mart 2019 Perşembe 09:07
IHAAW090149-GEN/21-03-2019- Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.21.03.2019 09:01:49TSINNNN
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