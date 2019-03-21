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Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

IHAAW090149-GEN/21-03-2019- Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.

21 Mart 2019 Perşembe 09:07
Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

IHAAW090149-GEN/21-03-2019- Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.21.03.2019 09:01:49TSINNNN

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:07
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