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Malatyalıyüzücü şampiyon

Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop, İzmir’in Foça ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinde birinci oldu.

23 Haziran 2019 Pazar 14:07
Malatyalıyüzücü şampiyon

Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop, İzmir’in Foça ilçesinde yapılan milli takım seçmelerinde birinci oldu.


19-21 Haziran tarihleri arasında İzmir’in Foça ilçesinde yapılan ve 158 sporcunun katıldığı yarışmada 10 bin metre Açık Su Milli Takım Seçmelerinde Malatyalı yüzücü Metehan Altuntop Türkiye 1’incisi oldu.


Daha önce lisansı Malatya Gençlik Spor’da olan sporcu Metehan Altuntop, şu anda Galatasaray Spor Kulübünü temsil ediyor. Foça’da yapılan milli takım seçmelerini birinci olarak tamamlayan Metehan Altuntop, Türkiye rekorunu da kırarak Len Cup, Avrupa Gençler, Dünya Şampiyonası ve Balkan Gençler yarışmalarına da katılmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:07
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