Malatyalı sporculardan büyük başarı Malatyalı kadın sporcular Gizem Kenger, Pınar Bingöl ve Nida Gültekin Bursa’da yapılan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonasındakendi kilolarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Malatyalı kadın sporcular Gizem Kenger, Pınar Bingöl ve Nida Gültekin Bursa’da yapılan Plaj Güreşi Türkiye Şampiyonasındakendi kilolarında Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 26 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen Plaj Güreşi Şampiyonası Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapıldı.

Yıldız, genç, büyüklerin Serbest, Greko-Romen ve kadınlarda mücadele ettiği şampiyonada 69 kadın sporcu yarıştı. Şampiyonada Malatyalısporcular Gizem Kenger, Pınar Bingöl ve Nida Gültekin kilolarında Türkiye üçüncüsü oldu.

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