0553 313 94 23

Malatyalı Komutana Evkur Yeni Malatyaspor forması sürprizi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya’ya ilçede görev yapan öğretmenler tarafından Malatya forması hediye edildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:57
Malatyalı Komutana Evkur Yeni Malatyaspor forması sürprizi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya’ya ilçede görev yapan öğretmenler tarafından Malatya forması hediye edildi.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya’ya Şuhut ilçesinde görev yapan Malatyalı öğretmen arkadaşları İpek Çelik ve Ozan Çelik tarafından Evkur Yeni Malatya forması hediye edildi. Malatyaspor’un fanatik taraftarı olan Teğmen Yassıkaya ise Şuhut ilçesinde görev yapan öğretmen arkadaşları tarafından yapılan sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini belirtti. Daha sonra sıcak samimi bir ortamda öğretmen arkadaşları ile hasbihal eden Teğmen Yassıkaya akabinde Evkur Yeni Malatyaspor ile ilgili bilgi alışverişlerinde bulundu. Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya konuyla ilgili açıklamalarında, "Hemşehrilerim olan öğretmen arkadaşlarıma bu güzel hediyelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygu dolu anlar yaşadım. Malatyalı olmak ayrıcalık bence. Bir de Evkur Yeni Malatyaspor’lu olmak daha da ayrıcalık diye düşünüyorum. Öğretmen arkadaşlarımın’da gönülleri zengin. Bu yüzden dolayı gerçekten çok duygulandım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet Bakanı Gül, Sincan'da esnafı ziyaret etti
    1. Adalet Bakanı Gül, Sincan'da esnafı..
    2. Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda..
    3. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    4. Tiyatrosu oyuncusu Dede toprağa verildi
    5. MHP’nin adayından geri çekilme tepkisi:
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi..
    7. Bakan Dönmez: “Hedefimiz oy oranını..
    8. Maltepeli miniklere, sağlıklı..
    9. FETÖ sanığı itiraf etti: Sınav..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne..
    11. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı: “Beton..
    12. Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi:..
    13. Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman..
    14. Konya'daki FETÖ/PDY davası
    15. HDP Aday Tanıtım Toplantısı
    16. Mısır Devlet Başkanı Sisi,Münih..
    17. Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve..
    18. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    19. Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    21. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    22. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    23. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    24. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    25. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    26. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    27. Erdoğan'a suikast timinin makineli..
    28. Bakan müjdeyi verdi! Tam 1,5 milyar..
    29. Göztepe, Kayserispor maçına hazır
    30. Hayvancılık işletmeleri tarımsal..
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü