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Malatyalı İşadamları TÜMSİAD’ın konuğu oldu

TÜMSİAD Malatya Şubesinin her hafta düzenlediği ‘Derdimiz Memleketimiz’ buluşmalarının bu ay ki konuğu Avrupa’da ve ABD’de yer alan Malatyalı işadamları oldu.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
Malatyalı İşadamları TÜMSİAD’ın konuğu oldu

TÜMSİAD Malatya Şubesinin her hafta düzenlediği ‘Derdimiz Memleketimiz’ buluşmalarının bu ay ki konuğu Avrupa’da ve ABD’de yer alan Malatyalı işadamları oldu.


Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şubesinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Murat Gümüş, “Bu hafta yurt dışında ülkemizi ve Malatya’mızı temsil eden değerli konuklarımız ile ekonomi üzerine konuşacağız. Dünya ekonomisinin yeni trendleri ve Türkiye ekonomisi üzerinde istişarelerde bulunacağız” şeklinde konuştu.


Avrupa Malatyalılar Federasyonu Genel Başkanı Murat Alabaş ise bu tür toplantılar ile işadamlarının ülke ekonomisi üzerinde istişare yapma fırsatı bulduğunu belirterek, “Bu günde özellikle Avrupa’da ve Almanya’da Türkiye bakışı açısı ile oradaki insanların Türkiye’yi nasıl gördüğünü istişare edeceğiz” dedi.


Amerika’da yaşayan Türk iş adamları ve Malatyalılar Derneği Başkanı Rıza Ataş’ta 1985 yılında gittiği yurt dışında ABD ve Malatya arasında köprü olmaya çalıştığını dile getirerek, “Oradaki bilgi birikimlerimizi buraya buradan oraya aktarıyoruz. Malatya’nın dünya ünlü kayısı var buradaki toplantımızın amacı kayısı da olacak” ifadelerine yer verdi.


İnönü Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit ise koç bu tür toplantıları düzenleyen TÜMSİAD’a teşekkür ederek bilgi ve birikimlerini işadamları ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
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