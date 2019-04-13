Malatyalı iş insanları Rektör Aldemir’e ziyaret etti AYDIN (İHA) – Malatyalı iş adamları Dr.

AYDIN (İHA) – Malatyalı iş adamları Dr. Mehmet İncebay ve Hüseyin Altuntoprak, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, aynı zamanda iş insanı olan hemşerileriyle kendisinin geliştirdiği projeler hakkında bir süre sohbet etti.

Adnan Menderes Üniversitesi’nin gelişimi hakkın da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, göreve geldikleri günden itibaren iş dünyasının da içinde olacağı projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı.

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