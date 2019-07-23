Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından 73 yaşındaki Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti.

Malatya Eğitim Vakfı (MEV) eski başkanlarından 73 yaşındaki Malatyalı iş adamı Şaban Taçyıldız vefat etti.

MEV kurucusu olan ve 2005-2009 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Taçyıldız, bir süredir şeker hastalığı ile mücadele ediyordu. Merhum Taçyıldız’ın 24 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Ataköy 5. Kısım Caminde kılınacak ikindi namazının ardından Topkapı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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