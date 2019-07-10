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"Malatyalı hayırseverlerimizin kurbanlıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

İyilik Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Erkuş, "Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da bağışçılarımızın kurban hisselerini 3 kıtada 15 ülkedeki muhtaçlara ulaştıracağız" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
"Malatyalı hayırseverlerimizin kurbanlıklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

İyilik Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Erkuş, "Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da bağışçılarımızın kurban hisselerini 3 kıtada 15 ülkedeki muhtaçlara ulaştıracağız" dedi.



Bu yıl kurban bağış kampanyası için ’iyilik için varız’ sloganını kullanan İyilik Derneği, bağışçılarının kurbanlarını yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen bölgelerde vekâletle kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. İyilik Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Erkuş, 10 yıldır bağışçılarının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.


Erkuş, "Malatyalı hayırseverlerimizin yardımlarını uzun yıllardır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu sene de yine kurbanlıklarını o ülkelerde kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.


Dernekten yapılan açıklamada bu yılki kurban organizasyonunun Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone, Suriye, Gazze, Lübnan, Yemen, Bangladeş ve Makedonya’da gerçekleşeceği belirtildi. Yine Türkiye’de de belirlenen bölgelerde kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.



15 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak


İyilik Derneği Malatya Temsilcisi Nihat Erkuş şunları söyledi: "Dünyada o kadar yardıma muhtaç kişi var ki onların yanında olmak, onlarla halleşmek her müminin görevidir diye düşünüyorum. İyilik Derneği olarak 10 yıldır bağışçılarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bir nebze de olsa onların dertleriyle dertleniyoruz. Her ülkeye her bölgeye özel projelerimizle yardım ve kalkındırma faaliyetleri sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da bağışçılarımızın kurban hisselerini 3 kıtada 15 ülkedeki muhtaçlara ulaştıracağız. Malatyalı hayırseverlerimizin yardımlarını uzun yıllardır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu sene de yine kurbanlıklarını o ülkelerde kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız".



1 hisse bedeli 720 TL


İyilik Derneği 2019 Kurban Bayramı’nda kurban hisse bedelleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Afrika ülkeleri olan Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone için bir hisse bedeli 720 TL olarak açıklandı. Suriye, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye için bin 100 TL, Gazze de ise bin 600 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Vekalet yoluyla kurbanlarını İyilik Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.



Bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor


İyilik Derneği, dünyanın birçok ülkesindeki doğal afet, kıtlık, savaş, yoksulluk, susuzluk, eğitimsizlik gibi sorun ve krizlerin yaşandığı bölgelerde yardım faaliyetleri sürdürüyor. Her ülke ve bölgenin özel şartlarına göre projeler geliştiren ve çözüm odaklı uygulama gerçekleştiren İyilik Derneği, 70’ten fazla şube ve temsilcilikleri aracılığı ile bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.


Kurban bağışları, İyilik Derneği Genel Merkezinden, şube ve temsilciliklerinden, internet üzerinden online olarak ya da derneğin telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:41
  1. doğa

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