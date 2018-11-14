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Malatya'dan sonra şimdi de Çankırı ve Antalya'da... Sayı artıyor!

Malatya'da bir otomobilde patlayıcı madde ile bomba düzeneği bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toprağa gömülü halde Çankırı'da 43, Antalya'da da 24 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 06:31
Malatya'dan sonra şimdi de Çankırı ve Antalya'da... Sayı artıyor!

Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Araç sürücüsü eski Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkan Yardımcısı A.R.Ü'nün ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü halde Çankırı'da 43, Antalya'da da 24 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların türünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. 

Öte yandan, şüphelinin Suriye'den getirilen "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PETN" karışımı plastik patlayıcıyı Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve aracıyla İstanbul'a götürmek istediği belirlendi.

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu. Araçtaki aramada, yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

İlk etapta araç sürücüsü A.R.Ü. ile Diyarbakır'da irtibatlı olduğu 4 kişi, ardından İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'de 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında A.R.Ü. ile daha önce Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 kişinin de bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edilmiş, A.R.Ü. ve iki zanlı tutuklanmış, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 06:31
  1. Mardin
  2. Manisa
  3. Malatya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Elazığ
  7. Diyarbakır
  8. Çankırı
  9. Antalya
  10. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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