Malatya’daki yangın son anda önlendi Malatya’da bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri son anda önledi.

Malatya’da bir evin balkonunda çıkan yangını itfaiye ekipleri son anda önledi. Şans eseri can kaybının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın,Alacakapı Mahallesi Şehit Erdal Alpkılıç Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi.

Henüz hangi sebeple çıktığı öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına 3 araç ve 8 personel ile müdahale etti.

Evde kimsenin olmadığı sırada meydana gelen yangına merdivenli araç yardımı ile dışarıdan müdahale edilirken ekipler yangını balkon kısmında bastırarak eve ulaşmadan kontrol altına alındı.

Şans eseri can kaybının yaşanmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi.

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