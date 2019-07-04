0553 313 94 23

Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

Freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:59
Malatya'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

MALATYA (AA) - Malatya'da freni boşalan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde freni boşalan Murat Çavdar yönetimindeki 44 FR 123 plakalı patates yüklü kamyonetin, Yılmaz Arslan'ın kullandığı 34 JD 6079 plakalı otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Arslan'ın park halindeki aracını hareket ettirmesi ve yola çıktıktan kısa süre sonra kamyonetle çarpışması, devrilen kamyonetteki sürücünün camdan fırlaması ve aracın iki yayaya çarpması yer alıyor.

Kayıtların devamında kazanın ardından çevredekilerin yardım için kazazedelerin yanına geldiği görülüyor.

Kazada yaralanan sürücülerle otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat, kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:59
  1. güvenlik kamerası
  2. Malatya
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li belediyenin eliyle sahilde işgal
    1. Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li..
    2. Zekeriye Alp kimdir? TFF MHK başkanı..
    3. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    4. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    5. Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan..
    6. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    7. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    8. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    9. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    12. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    13. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    14. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    15. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    16. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    17. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    18. Memur-Sen Öner’e emanet
    19. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    20. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!