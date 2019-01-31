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Malatya'daki terör örgütü DHKP-C davası

Duvara terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapmak amacıyla sprey boyayla yazı yazarken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

31 Ocak 2019 Perşembe 11:33
Malatya'daki terör örgütü DHKP-C davası

MALATYA (AA) - Malatya'da terör örgütü DHKP-C propagandası amacıyla duvara sprey boya ile yazı yazarken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Uğur P. ile avukatları katıldı.

Uğur P. savunmasında, daha önceki savunmalarını tekrarladı ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, olay yerinde bulunan güvenlik güçlerinin tanık sıfatıyla duruşmada dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Eylül 2018'de, merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde devriye görevi yürütürken Uğur P'yi terör örgütü DHKP-C adına duvara yazı yazarken yakalamıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında dava açılan sanık, ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. Duruşmada, tutuklandığı gün adliyeden çıkarılırken slogan atmadığını, ağlayan annesini görünce şiir okuduğunu" öne süren sanığın iddiası, duruşma salonunda olay anına ait görüntüler izletilerek yalanlanmıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:33
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