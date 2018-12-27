0553 313 94 23

Malatya'daki terör örgütü davası

"Silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği" ile "kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 26 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü

27 Aralık 2018 Perşembe 16:16
Malatya'daki terör örgütü davası

MALATYA (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada "silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği" ile "kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla dava açılan 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mehmet S, Mazlum B, Ruken V, Özgen T, Halil T, Methi T, Seyit Ahmet A, Ayşenur A, Mazlum D, Hatice Ç, Murat A, Ayşe S, Yusuf D, Aziz K, Nuri A, Ahmet A, Mehmet Şirin K, Ergün O, Halil İbrahim K, Muhsine Y, Ercan A. ve Muhammed Reşat Ö. katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgüte yakın Özgür Öğrenci Derneğinin (ÖZÖDER) üyesi oldukları ve derneğin terör örgütü PKK/KCK için önem atfettiği günlerde eylemler gerçekleştirdikleri, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine sloganlar attıkları, üniversitelerde eğitim alan gençlerin ön plana sürüldüğü ve derneğin terör örgütünün kentteki gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Savcı, bazı sanıkların derneğe üye olmakla birlikte bazılarının İnönü Üniversitesinde 2015'te polise el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili grupta yer alıp yüzlerini bez parçasıyla kapattıklarını ve benzeri eylemlere katıldıklarını kaydederek, sanıklar Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mazlum B, Methi T, Mazlum D, Ayşenur A, Mehmet S, Ruken V, Halil T, Seyit Ahmet A, Murat A, Hatice Ç, Ayşe S, Yusuf D, Aziz K, Muhammed Reşat Ö, Nuri A, Mehmet Şirin K, Özgen T, Ahmet A. ve Ergün O'nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mazlum B, Methi T, Mazlum D, Halit T. ve Seyit Ahmet A. hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, Dilan D, Nevaf D, Mazlum B, Methi T, Mazlum D. ve Seyit Ahmet A'nın "suçu işleme bilinciyle birden fazla eylem gerçekleştirdikleri belirlendiğinden" cezalarının arttırılmasını talep etti.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını isteyen savcı, sanıklar Eyyüp B, Dilan D, Nevaf D, Didem Gülşah A, Mazlum B, Methi T, Mazlum D, Ayşenur A, Halil T, Seyit Ahmet A. ve Hatice Ç'nin suçun vasıf ile mahiyeti, mevcut ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak hükümle tutuklanmalarını veya yakalama müzekkeresi çıkarılmasını talep etti.

Savcı, sanıklardan Halil İbrahim K, Muhsine Y. ve Ercan A'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:16
  1. Duruşma
  2. KCK
  3. Malatya
  4. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. mütalaa
  6. PKK
  7. terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
    1. Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda..
    2. Helle çorbası tarifi
    3. Öğrenciler, bankta uyuyan köpeğin..
    4. Eskişehir yarın okullar tatil mi?
    5. Suudi Arabistan'da kabine revizyonu
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul..
    7. İkiz çocuklara dair bilinmeyenler
    8. PFDK'den Welinton'a 2 maç ceza
    9. Ceza sonrası Fatih Portakal kendini..
    10. Dev platform, İstanbul Boğazı'ndan..
    11. Bingöl’de yarın okullar tatil mi?
    12. TTB yöneticileri için 6'şar yıla kadar..
    13. Hayatı zehreden büyük azaba son
    14. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde..
    15. Süper Lig futbolcusuna iki maç men..
    16. Gümüşhanel’de yarın okullar tatil mi?
    17. Muğla'da sokak köpeklerinin kamyonla..
    18. Azledilmesi beklenirken..
    19. İncirin yaprağını nane gibi öğütüp..
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi