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Malatya'daki seçim kavgası

Vali Aydın Baruş:- "Herkes sağduyulu davranış gösterir, gerginliği artıracak davranış ve açıklamalardan uzak durursa bu süreci sükunet içerisinde atlatırız. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum"

31 Mart 2019 Pazar 16:30
Malatya'daki seçim kavgası

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, "Herkes sağduyulu davranış gösterir, gerginliği artıracak davranış ve açıklamalardan uzak durursa bu süreci sükunet içerisinde atlatırız. Herkesi dikkati konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum." dedi.

Vali Baruş, seçime giren siyasi parti il başkanlarıyla makamında bir araya geldi.

İl başkanlarıyla görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Baruş, olayın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldiğini anımsattı.

Baruş, olaya ilişkin bilgiler aktararak, şöyle devam etti:

"Seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırma konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız ise hafif şekilde kolundan yaralandı, şu an hastanede tedavi ediliyor. Bu olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından olayın hemen akabinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Vali Baruş, olayın ardından seçime katılan siyasi partilerin il başkanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptıklarını bildirerek, "Toplantı neticesinde ortak değerlendirmemiz herkesin sağduyulu davranması. Herkes sağduyulu davranış gösterir, gerginliği artıracak davranış ve açıklamalardan uzak durursa bu süreci sükunet içerisinde atlatırız. Herkesi dikkati konuşmaya ve davranmaya davet ediyorum. Böyle müessif olayları yaşamamak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermemiz lazım." diye konuştu.

Baruş, bir gazetecinin, "sandık başında arama yapılıp yapılmadığına" ilişkin sorusuna, "Sandık başlarında arama uygulaması yok. Dolayısıyla olay yerine intikal eden şahısların içeriye nasıl girdikleri ve olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili gerekli soruşturma işlemleri devam ediyor. Daha sonraki açıklamaları başsavcılık yapacak. Şu anda ilçede gerginliğin artmaması için gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Bu süreçte herkesi dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yaşlı çiftin birlikte oy kullanma girişimine müdahale

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AK Parti Pütürge Belediye Başkan adayı Mikail Sülük'ün babası, kardeşleri ve yeğeni oy kullanmak için Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokuluna gitti.

Burada yaşlı bir çiftin, kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine Saadet Partisi'nin sandık görevlileri müdahale etti. Bu esnada Sülük'ün yakınlarıyla sandık görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sandık görevlilerinin üzerine ateş açıldı. Bu sırada sandık görevlileri Hasan ve İlyas Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ali Aktaş da 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:30
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