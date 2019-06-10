Malatya'daki ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA (AA) - Malatya'da dün iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Malatya-Elazığ kara yolunda Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Çetin Engindeniz'in (52) kullandığı 34 BAP 346 plakalı otomobilin Erenli Mahallesi mevkisindeki çarpışma anı, çevredeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde önündeki kamyonu sollamaya çalışan otomobilin, karşı yönden gelen otomobille çarpışma anı yer alıyor. Bu arada, yoldan geçen kişinin cep telefonuyla çektiği görüntüler de kazanın şiddetini ortaya koyuyor. Kazada yaralanan sürücü Enver ile Gülizar Yaşar, Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetmiş, Çetin, Fani (45), Rojnur (38) ve Anıl Engindeniz (14) ile Suzan Uysal (42) hastanede tedavi altına alınmıştı.



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