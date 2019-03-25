Malatya’daki deprem Elazığ’da da hissedildi Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,5büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde meydana gelen 4,5büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.29’daki depremin büyüklüğünün 4,5 olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem Elazığ’ın merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Depremin Elazığ’da hissedildiğini belirten vatandaşlar tedirgin olduklarını aktardı.

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