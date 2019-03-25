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Malatya'daki deprem

Bozan Mahallesi Muhtarı Hatun Yılmaz: - "Beşik gibi sallandık. Allah'a şükür, köyümüzde hiçbir hasar yok ama çok korktuk" - Mahalle sakinlerinden Ali Erdem Sayın: - "Daha önce bölgede deprem oldu. Sürekli deprem oluyor ancak bu çok şiddetliydi"- Kent merkezinde de hissedilen depremde paniğe kapılarak merdivenden düşen kişinin ayağında çatlak oluştu

25 Mart 2019 Pazartesi 18:11
Malatya'daki deprem

MALATYA (AA) - Malatya'nın Arguvan ilçesi sakinleri, saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattı.

Bozan Mahallesi Muhtarı Hatun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi ilk defa bu kadar şiddetli hissettiklerini söyledi.

Adeta beşik gibi salladıklarını belirten Yılmaz, "Allah'a şükür, köyümüzde hiçbir hasar yok ama çok korktuk. Depremler 3-4 gündür devam ediyor." dedi.

Bozan Mahallesi sakinlerinden Ali Erdem Sayın da depremde mahallelerinde can ve mal kaybının olmadığını dile getirdi.

Sayın, ilçede son günlerde sürekli deprem olduğuna dikkati çekerek, "Oturduğum sırada ev beşik gibi sallandı. Daha önce bölgede deprem oldu. Sürekli deprem oluyor ancak bu çok şiddetliydi. Depremden korkmuyorum, alıştım artık ancak evdeki annem ve babam çok korkuyor." diye konuştu.

Hekimhan ilçesine bağlı Yağca Mahallesi'nin muhtarı İbrahim İzci de depremde can ve mal kayıplarının olmadığını belirterek, sadece bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Öte yandan, kent merkezinde de hissedilen depremde İŞKUR binasında bulunan ve panikleyerek merdivenden düşen Abuzer Tunga'nın ayağında çatlak oluştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tunga, tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada depremde can kaybı olmadığı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulan 5 teknik ekibin, Arguvan ve Hekimhan ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespit çalışmasına başladığı belirtilen açıklamada, "Bölgede devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle can güvenliği bakımından hasarlı konutlara girilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştur. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince, konutu hasar gören vatandaşların barınması amacıyla uygun alanlarda çadır kurma çalışmaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde saat 14.29'dan sonra büyüklüğü 1,2 ile 3,8 arasında değişen çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:11
  1. Arguvan
  2. Deprem
  3. Malatya
  4. valilik açıklaması

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