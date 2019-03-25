Malatya'daki deprem

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde saat 14.29'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Gelen ilk bilgiler bazı binalarda hasar oluştuğu yönünde. Can kaybı ve herhangi bir yaralanma da yok" dedi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arguvan ilçesinde öğleden sonra 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini aktaran Baruş, "Herhangi bir bina yıkılması yok. Gelen ilk bilgiler bazı binalarda hasar oluştuğu yönünde. Can kaybı ve herhangi bir yaralanma da yok. Teknik ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen sahaya indi, tespitlere başlıyor. AFAD ekiplerimiz de orada, ihtiyaç duyan, konutu zarar gören ailelere çadır kuracaklar. Şu an için olumsuz bir durum yok." bilgisini verdi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da depremin ardından kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.

Depremi ciddi şekilde hissettiklerini dile getiren Kızıldaş, "İlçe halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Köylerimizi gezip durumu kontrol ediyoruz." dedi.

Kızıldaş, ilçede 21 Mart'ta 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu hatırlatarak, ilçede o günden bu yana çok sayıda sarsıntının yaşandığını ifade etti.

Arguvan ilçesine bağlı Tatkınık Mahalle Muhtarı Habip Özdemir, mahalledeki bazı evlerde deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Yürektaşı Mahalle Muhtarı Yılmaz Korkmaz ise 21 Mart'ta meydana gelen depremin etkisini üzerilerinden atamadan bir deprem daha yaşadıklarını dile getirdi. Korkmaz, depremde bazı evlerdeki çatlakların daha da derinleştiğini belirterek, can ve mal kaybının bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, deprem kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de hissedildi.

Hekimhan ilçesinde deprem sırasında Sakarya İlk ve Ortaokulu tahliye edildi, esnaf ve vatandaşlar da panikle eve ve iş yerlerinde dışarı çıktı.