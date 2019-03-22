Malatya'daki deprem

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde 15 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Kaymakam Abdullah Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ile depremin etkili olduğu Tatkınık, Yürektaşı, Güveçli, Tarlacık, Çiftlik ve Çevreli mahallelerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Baruş, "Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz tespitlerine devam ediyor. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 15 hasarlı evimiz var. Yaklaşık 50 civarında da az hasarlı dediğimiz, ufak tefek çatlakların olduğu binalar var. Bu vatandaşlarımıza acil yardımın ulaştırılması için de AFAD nezdinde girişimlerimiz var. İnşallah acil yardımları da onlara ulaştırarak mağduriyetlerini gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

- Bölgeye tedbir amaçlı çadırlar kuruldu

Öte yandan, depremde hasar gören mahallelere AFAD tarafından tedbir amaçlı 6 mahalleye 11 çadır kuruldu. Kurulan çadırlara Türk Kızılay tarafından da yatak, battaniye ve ısıtıcı yerleştirildi.

Geceyi çadırda geçiren Hakverdi Mahallesi sakinlerinden Mehmet Aslan, dün sabah erken saatlerde depremle uyandıklarını söyledi.

Gün boyu artçı sarsıntılar olduğunu anlatan Aslan, "Evimiz hasar gördüğü için bize çadır getirdiler. Teşekkür ediyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Benim evimde çatlaklar oluştu, oturulacak durumda değil. Burada 3 evde hasar oluştu.” şeklinde konuştu.

Osman Aslan da geceyi eşi ve 2 çocuğuyla çadırda geceyi geçirdiklerini belirterek, “Zaten yaklaşık 3 gündür sarsıntılar oluyordu. Dünkü sarsıntıda evimde hasar oluştu. Eve girmiyorduk, dışarıda bekliyorduk, çadır kurulduktan sonra çadırda yaşıyoruz." dedi.