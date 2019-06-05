Malatya'daki cinayet Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi'nde iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada Ümit K'nin (50) sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Tayfur ve İzzettin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçe hakimlikçe tutuklandı. Kadiruşağı Mahallesi'nde önceki gün iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Tayfur ve İzzettin K, akrabaları Ümit K'yi evinin bahçesinde sopayla darbetmişti. Yakınları tarafından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırılan Ümit K. burada yaşamını yitirmiş, Tayfur ve İzzettin K. ise gözaltına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.