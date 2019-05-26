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Malatya’da zincirleme trafik kazası

Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

26 Mayıs 2019 Pazar 19:52
Malatya’da zincirleme trafik kazası

Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafiğin bir anda yavaşlaması nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması önlem aldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 19:52
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