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Malatya'da yolcu midibüsü alev alev yandı

Malatya'da seyir halindeyken yanan yolcu midibüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:06
Malatya'da yolcu midibüsü alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, Muş'tan hareket eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 19 AAB 701 plakalı midibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 17. kilometresinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı midibüsü söndürürken, yolcular ise başka bir araçla kent merkezine ulaştırıldı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:06
  1. Muş
  2. Elazığ
  3. yangın
  4. Malatya Büyükşehir Belediyesi

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