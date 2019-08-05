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Malatya’da yola fırlayan yarış tayları telef oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:14
Malatya’da yola fırlayan yarış tayları telef oldu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. 2 araca çarparak 6 kişinin yaralanmasına neden olan taylardan 4’ü ise telef oldu.


Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı.


Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara çarpan 2 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, 6 kişi yaralandı. Taylardan 4’ü ise telef oldu.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken, Malatya-Kayseri karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanabildi.


Karanlıkdere mevkiinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken, telef olan atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazanın yaşandığı bölgede temizlik çalışması yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:14
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