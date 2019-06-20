Malatya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı Malatya’da yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla çalışma yapıldı. 3 adreste yapılan operasyonda, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 adet telefon, 1 adet tablet, 5 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet usb bellek, 3 adet harddisk ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya 7 adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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