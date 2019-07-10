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Malatya'da yangın

Apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü- Binadakilerin tahliye edildiği yangında yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
Malatya'da yangın

MALATYA (AA) - Malatya'da bir apartmanın asansör boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Battalgazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Öte yandan binada yalnız yaşayan yaşlı bir kadın ise 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:04
  1. Apartman Yangını
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