Malatya’da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama Malatya’da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 10 ayrı operasyon düzenlendi. Son bir hafta içerisinde gerçekleşen operasyonlarda toplam 253 gram reçine esrar maddesi, 302 adet ecstasy hap, 3 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,67 gram metamfetamin, 32.1 gram sentetik kanabinoid maddesi (Bonzai), 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 76 adet fişek ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.



Emniyetten yapılan açıklamada 11 şüpheli hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.

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