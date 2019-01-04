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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Doğanşehir ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan ikisi tutuklandı

04 Ocak 2019 Cuma 18:37
Malatya'da uyuşturucu operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan ikisi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 kilo 550 gram esrar, iki ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tarihi eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıdan ikisi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 18:37
  1. Doğanşehir
  2. Malatya
  3. uyuşturucu operasyonu

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