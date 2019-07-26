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Malatya'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu

Operasyonda, Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlı gözaltına alındı- Para karşılığı usulsüz engelli raporu aldıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı

26 Temmuz 2019 Cuma 16:32
Malatya'da "usulsüz engelli raporu" operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da Engelli Sağlık Kurulu Raporu alabilmek için sahte belge düzenleyen ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik ile kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, aylar süren teknik ve fiziki takip sonucu, özellikle diyabet ve kalp hastalıkları için sahte belge düzenleyen, başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran ve bunlarla sağlık sorunu olmayan kişilerin engelli raporu almasını sağlayan 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Zanlılar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin, sahte belgelerle aldıkları raporlarla devletin engellilere yönelik verdiği kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim yardımı, kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli personel kadrosu ve vergi indirimi gibi hakları usulsüz şekilde kullandıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında, usulsüz engelli raporu aldıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Usulsüz rapor alanlar arasında, yurt dışında yaşayan ve hiçbir hastalığı ve engeli bulunmayan Türk vatandaşı çiftin de bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:32
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