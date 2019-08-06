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Malatya’da ulaşımın rahatlaması için çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cevatpaşa Mahallesinde kamulaştırma sonrasında yıkım ve yol açma çalışmalarına devam ediliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 15:59
Malatya’da ulaşımın rahatlaması için çalışmalar sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cevatpaşa Mahallesinde kamulaştırma sonrasında yıkım ve yol açma çalışmalarına devam ediliyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın ulaşımının rahatlaması için çalıştıklarını söyledi.


İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Mehmet Mert, Meclis Üyeleri, Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli ve ilgili daire müdürleri katıldı.


Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli, “Bu yolumuz imar çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen 30 yıldır açılmıyordu. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu yolumuz Altay Kışlası ile Çakmak Kışlası arasında trafiği rahatlatacağına inanıyorum. Yolumuzun açılması ile birlikte bölgemizde daha hızlı bir şekilde gelişecektir” dedi.


Malatya’nın tek aks üzerine hapsedildiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya’da 1970’lerin sonunda açılan çevreyolunun haricinde ikinci bir alternatif yol maalesef açamadık. Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ile yeni bağlantı yolları ile ulaşımın rahatlatılması için çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.


Kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı alan içerisinde kalan 7 evin yıkılacağını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından muhtarımızın da belirttiği gibi 30 yıldır açılması için beklenen yolumuzda kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bugün itibariyle kamulaştırma çalışmalarının yapıldığı 7 ev yıkılarak yol çalışmalarına devam edilecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk etap kapsamında 5 km’lik aksta çalışmalar tamamlanacak. 5 km’lik ikinci etap çalışmaları kapsamında ise bu yolumuz Kuzey Çevre yolu ile birleştirilecek. Sivas yolundan İstasyona kadar olan aksın en kısa zamanda yapılacağı kanaatindeyim. Şu anda ekiplerimiz tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede İstasyon-Yeşiltepe ve Kuzey Kuşak Yolu ile birlikte Battalgazi yoluna endeksleyip diğer taraftan da Kuzey Çevre yoluna bağlantısı gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarımızın bir sonraki aşamasında ise Battalgazi yolu ile birlikte Kuzey Çevre Yolu ve Çiftlik mevkiinde birleşecek bir yol aksı olacak. Malatya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak olan bu çalışmamızı en kısa sürede tamamlamayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.


Bostanbaşı’nda da yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Gürkan, “Bostanbaşı bölgemizde de aynı bu yolumuza paralel ikinci bir 30 metre yolun yapımı için arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Çok kısa zaman içerisinde ana yola paralel Güney ve Kuzey yönünde ikinci ve üçüncü yollar yapılarak, Malatya trafiği önemli ölçüde rahatlatılmış olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:59
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