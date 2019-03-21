Malatya’da Türk Dış Politikası konuşuldu

Malatya Kent Konseyi Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu tarafından 2. Dünya Savaşı ve Sonrası Türk Dış Politikası konulu bir konferans düzenlendi.

Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, İnönü Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, konuya ilgisi olan vatandaşlar ve konferansını sunmak üzere Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Abdullah Torun katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, “Kent Konseyi olarak kültürel ve sanatsal alanda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla gençlerimizin donanımlarını arttırmalarına vesile olarak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamış oluyoruz. Bunu da ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Sanatla, sporla, kültürle uğraşan insanların yarınlarımızı daha iyi imar edeceklerini düşünüyorum” dedi.

2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin komşu ülkeler ve diğer devletlerle olan ilişkilerinin gençler tarafından bilinmesinin tarihi bağlamda önemli olduğuna değinen Çobanoğlu, tarihsel bilincin oluşması için geçmişten bugüne kadar diğer devletlerle olan ilişkilerin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Devletlerin dış politikalarının olağan dönemde orta ve uzun vadede kişisel faktörler tarafından belirlendiğini, olağanüstü ve kriz dönemlerinde ise dışsal faktörlerin devletlerin dış politikasında belirleyici olduğunu söyleyen Dr. Abdullah Torun ise, “Türkiye, coğrafi ve stratejik konumundan ötürü hem müttefik hem de mihver devletler tarafından savaş sürecinin içine dahil edilmek istendi. Buna karşın Türkiye tarafsızlığını korumak konusunda çok çaba sarf etti. Bu Türkiye’nin toprak bütünlüğü açısından büyük önem arz ediyordu” ifadelerini kullandı.

1945 dönemine kadar olan sürece değinen Torun, “Türkiye 2. Dünya Savaşı sırasında siyasi, askeri ve iktisadi gücünün ötesinde bir diplomasi başarısı sağlayarak savaşın dışında kalmayı başarmıştır. Savaş sonrasında ise savaş yıllarında gidişata göre Sovyet tehdidinden endişe duymaya başlayan ABD ve Avrupa devletleri ile işbirliğine girmiştir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin süreç içerisinde yer aldığı antlaşmalara değinen Torun, "Truman Doktrini’nden itibaren gerek Türkiye’nin gerekse ABD’nin Sovyet tehdidini algılamalarında benzerlik sebebiyle iki ülke ilişkileri yoğun bir dostluk, ortak stratejik amaç ve işbirliği ile gelişmiştir. Türkiye NATO’ya girdikten sonra ABD ile birçok ikili antlaşma imzalamıştır" diye konuştu.

Konferansın ardından konu ile ilgili soruları yanıtlayan Torun’a Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu tarafından ebru sanatından yapılmış tablo hediye edildi.