Malatya'da tren raylarını çalan 3 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı. Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.