Malatya'da tren kazası!

Malatya'da garda bulunan ve manevra yapan yük treninden ayrılan iki vagon, yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra başka bir yük trenine arkadan çarptı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Tren Garı yanında bulunan Alanyurt Müselles İstasyonu'nda manevra yapan bir yük treninin 2 vagonu, lokomotiften ayrılarak Sivas yönüne doğru hareket etmeye başladı.

Eğimli arazinin de etkisiyle yaklaşık 15 kilometre rayların üzerinde kontrolsüz şekilde ilerleyen vagonlar, Dilek İstasyonu'ndan Sivas istikametine giden 53513 numaralı yük trenine arkadan çarptı.

Kazada, çok sayıda yük vagonu raydan çıkarken bazılarının ise tekerleri koptu, raylarda ise hasar oluştu.

TCDD yetkilileri hattın tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Abdullah Buğday, gazetecilere yaptığı açıklamada, hemzemin geçitten önce yük treni ardından yolcu otobüsünün geçtiğini anlatarak, "15 saniye geçti geçmedi lokomotifsiz bu iki vagon gelip trene çarptı. Can kaybı olmadı. Yaşanan zarar belli, Allah yardımcıları olsun. Çok şükür can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.