0553 313 94 23

Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:45
Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

MALATYA (AA) - Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kale ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Sadık Pektaş (68), 44 BT 385 plakalı traktörle kayısı bahçesine giderken şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan Pektaş'ı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekipler, Pektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 22:45
  1. Kale
  2. Malatya
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi binada yangın çıktı
    1. İran'ın başkenti Tahran'daki tarihi..
    2. Aydın’da yer ocağı faciaya yol açıyordu
    3. Çine Ülkü Ocağı Eğitim ve Kültür..
    4. Pentagon'dan Türkiye ve F-35 açıklaması
    5. Yasemin Can'dan 10 bin metrede..
    6. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan AB..
    7. Suriyeli aşiretlerden Erbil'deki..
    8. Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü
    9. Beşiktaş'tan fikstür tepkisi: 9..
    10. Ali Eren - Ajagba maçı için geri sayım..
    11. '150 Hatim ile 300 Yasin-i Şerif okuduk'
    12. "En az 3 transfer daha yapacağız"
    13. Ürdün'den Erbil'deki saldırıya kınama
    14. Erbil saldırısında yaralanan Irak..
    15. "Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu..
    16. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    17. Rumlardan Türkiye'ye Doğu Akdeniz..
    18. Pentagon’dan F-35 açıklaması:..
    19. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    20. CHP’li Yaşar Okuyan'dan 15 Temmuz’la..
    21. İşte Gazişehir Gaziantep’in 2019-2020..
    22. Tunceli merkezli 3 ilde terör operasyonu
    23. Adil Gevrek: "En az 3 transfer daha..
    24. ’Güneşin altın yumurtası’ Kayısı..
    25. Havuzun zeminine kafasını çarpan genç..
    26. Fenerbahçe taktik çalıştı
    27. İzmir'de "göçmen kaçakçılığı" davası
    28. Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi
    29. Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü
    30. Ahmet Kavalcı: “Hocamız 3 transfer..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda