Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı27 Haziran 2019 Perşembe 19:08
MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Malatya-Elazığ kara yolunun Kale Belediyesi Kavşağı'nda F.E (16) yönetimindeki 44 AAB 578 plakalı otomobille Ayfer Çelik'in kullandığı 44 PC 181 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
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