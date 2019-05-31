Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

MALATYA (AA - Mersin'den memleketleri Elazığ'a giden işçilerin bulunduğu otomobilin Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Aydemir'in kullandığı 23 K 2844 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. Kazada Mehmet Aydemir, Mehmet Öztekeli, Erdem Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobildekilerin Mersin'de çalıştıkları ve Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Elazığ'a döndükleri öğrenildi.



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