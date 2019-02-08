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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

08 Şubat 2019 Cuma 03:00
Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

MALATYA (AA) - Malatya'da panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan T, yönetimindeki 44 BK 287 plakalı panelvan, Akçadağ ilçesi kağıt fabrikası mevkisinde Erol B. idaresindeki 44 NY 282 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışan sürücüler ve 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla çıkarılarak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 03:00
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